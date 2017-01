Avião que caiu no Pará não estava apto para voo

Diversos órgãos investigam a queda de um avião ocorrida no último sábado (14), em Santana do Araguaia, no sudeste paraense, que vitimou o piloto Isamel Ketterman. Entre as primeiras informações divulgadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), um dado preocupante: a aeronave envolvida no acidente não estava apta a voar.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) do avião estava vencida desde 6 de novembro de 2009. Em consequência disso, o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) foi cancelado cinco anos depois, em 2014. Pela Anac, a falta desses documentos implica que a aeronave estava impossibilitada de realizar voos.

A Polícia Civil também instalou um inquérito criminal para apurar o caso. O órgão solicitou a perícia do local da queda e a perícia necroscópica do piloto. A PC informou ainda que irá aguardar os laudos sobre a causa do acidente e deverá ouvir os depoimentos dos responsáveis pelo avião e de possíveis testemunhas da queda.

A Aeronáutica também investiga o acidente.

