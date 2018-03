Avião que decolou do Mato Grosso faz pouso forçado na Serra do Cachimbo em Novo Progresso

(Foto WhatsApp)-Um avião que decolou da cidade de Alta Floresta na tarde desta quarta-feira(21) , foi obrigado a pousar na serra do cachimbo no município de Novo Progresso.

Ele foi anunciado como desaparecido, equipes de busca (amigos de aviação) fizeram a busca nesta quinta-feira e encontraram a aeronave na região da Serra do Cachimbo.

A informação chegou para o Jornal Folha do Progresso que a aeronave decolou da Pista do Recanto em Alta Floresta , e seguia para Garimpo da Esplanada e posteriormente para o Cripurizão, com mal tempo foi obrigado a pousar , o piloto encontrou uma pista entre o meio a floresta e pousou. A aeronave modelo Cessna Aircraft 182P estava sendo pilotada por Fiury, e havia mais dois passageiros, o local difícil acesso, a pista esta abandonada será necessário um helicóptero para resgatá-los informou.

Segundo informação o tripulante e os passageiros passam bem, não se feriram, um helicóptero esta sendo preparado para fazer o resgate nesta sexta –feira (23).

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...