Avião que levava Amado Batista faz pouso de emergência na Bahia

Amado Batista passou por um susto na noite do último sábado (12), no aeroporto Pedro Otacílio Figueredo, em Vitória da Conquista, na Bahia. O avião que levava o cantor teve que fazer um pouso de emergência.

O artista havia partido da cidade de Goiânia para se apresentar no Parque de Exposições de Conquista. Um funcionário do aeroporto disse em entrevista a blogs locais, que a aeronave deu cerca de 13 voltas no espaço aéreo até finalmente conseguir aterrissar com segurança e evitar uma tragédia.

Um vídeo divulgado na web mostra o momento em que o avião circula na tentativa de pousar. Em entrevista ao site Mais Goiás, Batista explicou que houve uma falha na comunicação do piloto com o aeroporto local. “O que aconteceu foi um problema de comunicação do piloto com o aeroporto que colocou em risco a vida de seis pessoas que estavam na aeronave. Teve um certo momento que eu achei que todos iríamos morrer”, afirmou.



Por Paulo Henrique Lima/Observatorio dos famosos

