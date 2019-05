Avião que levava o cantor Gabriel Diniz não podia servir de táxi aéreo

Passaporte do cantor Gabriel Diniz encontrado em local de queda de avião (Foto:Reprodução/ Jornal Hoje)

Sem a permissão devida, voo que levava o cantor é classificado como “táxi aéreo clandestino”.

A aeronave que caiu nesta segunda-feira (27) em Sergipe com o cantor Gabriel Diniz, só poderia fazer voos de treinamento. A aeronave Piper Cherokee PT-KLO não poderia fazer, por exemplo, voos privados ou táxi aéreo. Sem a permissão, a atividade é conhecida como “táxi aéreo clandestino”.

Fabricado em 1974, a nave tinha com capacidade para quatro pessoas. O Piper PA 28-180 está cadastrado como “Privada – Instrução” na Anac, categoria na qual estão aviões usados para “instrução, adestramento de voo por aeroclubes, clubes ou escolas de aviação civil”, segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil.

O avião, do Aeroclube de Alagoas, aparece como situação “penhorada” nos registros da Anac – quando há decisão judicial ou ordem determinando arresto da aeronave.

Segundo a Anac, a operação irregular de táxi aéreo é uma infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e pode configurar crime, conforme previsto no Artigo nº 261 do Código Penal.

A Aeronáutica irá investigar as causas do acidente. Em nota, o órgão informou que “investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), realizarão a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-KLO, ocorrido nesta segunda-feira (27/5), em Estância (SE)”. Não há prazo para as investigações terminarem.

