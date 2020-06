Avião que saiu da Bolívia é interceptado pela FAB com meia tonelada de cocaína

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM AGÊNCIAS

A ação contou com o trabalho do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-MT) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A ação conjunta das forças de segurança de Mato Grosso, Polícia Federal e interceptou, no início da tarde a aeronave com mais de 490 kg de cocaína. A droga foi carregada na Bolívia e o piloto não tinha plano de voo autorizado.

