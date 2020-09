Avião que saiu da pista com deputado é da igreja e não poderia ser usado para política

(Foto: Reprodução/TV Liberal) – O deputado federal Paulo Bengtson (PTB-PA), corregedor da Câmara, estava no avião cujo piloto precisou fazer um pouso forçado no fim da tarde de ontem, na cidade de Anapú.

Apesar do susto, o deputado sofreu apenas leves escoriações nas pernas e na cabeça e passa bem. Ninguém mais se feriu.

O Antagonista apurou que a aeronave, segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará, da qual o parlamentar é presidente. Ele também ocupa o cargo de secretário-geral do conselho nacional de diretores da igreja e não poderia ser usado para politica o deputado seguia para convenção partidária do PTB em Altamira.

O deputado disse a O Antagonista que está “em processo de aquisição da aeronave”.

“A venda já foi liberada pelo conselho nacional da igreja em nossa última reunião.”

Pelo registro da Anac, o avião só pode ser usado para uso particular do dono – sem autorização, portanto, para serviço de táxi aéreo.

“A aeronave é de uso exclusivo para os serviços da igreja. Nesse caso específico, como estamos em processo de aquisição, fizemos essa viagem. Foi o meu voo inaugural.”

Bengtson estava a caminho da convenção do PTB em Altamira. Segundo ele, “foi o primeiro voo com fins políticos”.

Jornal Folha do Progresso com informações de O Antagonista

“Ainda nem sequer paguei o combustível. De qualquer forma, as manutenções, os salários dos pilotos e o combustível são de minha responsabilidade como novo proprietário da aeronave.”

