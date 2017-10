Avião que saiu de Mato Grosso cai no interior de São Paulo e deixa três mortos

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (fotos: assessoria/reprodução) – O avião monomotor prefixo PT DDB que saiu de Tangará da Serra (240 quilômetros de Cuiabá) caiu na piscina, no quintal de uma casa, na rua Noruega, em São José do Rio Preto (SP) esta tarde. As informações foram confirmadas pela assessoria da Força Aérea Brasileira, ao Só Notícias. “O acidente foi por volta das 13h (horário de Brasília) e a queda foi próximo ao aeroporto do município, onde ele pousaria”, afirmou um sub-oficial da FAB.

O Corpo de Bombeiros confirmou as mortes de três pessoas que estavam na aeronave: Caique Caciolato, o médico Allyson Lima dos Santos Verciano e o empresário William Rayes Sakr (consta no site da Anac como proprietário do avião). Todos seriam moradores do interior de São Paulo. Na casa onde a aeronave caiu não houve feridos.

Ainda segundo a FAB, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está se descolando ao local para apurar as causas do acidente.

As vítimas teriam ido a Tangará da Serra para uma confraternização e compromisso empresarial. As vítimas fatais devem ser sepultadas em São Paulo.

