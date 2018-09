Avião que saiu do Brasil faz pouso forçado em Nova York

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal O Dia)

O boeing 767-300, com capacidade para 261 passageiros, apresentou uma fumaça saindo dos freios. Pouco antes do pouso, o piloto disse à torre que tinha uma falha hidráulica e que precisava de um pouso de emergência.

Um voo da Delta Air Lines que saiu de São Paulo com destino a Nova York, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência ao chegar no aeroporto JFK, na manhã desta quinta-feira (19). O voo delta 472 saiu de São Paulo, na quarta-feira, às 21h. O pouso de emergência aconteceu às 7h40 desta quinta (horário de brasília).

