Avião que saiu do Pará é preso no Mato Grosso com 65 kg de ouro

(Foto:Reprodução) -A Reportagem do Jornal Folha do Progresso ,buscou informações que o ouro apreendido , parte dele é legal, e a origem foi de compras de ouro de Novo Progresso,Creporizão em Itaituba.

Aeronave apreendida foi vista no aeroporto de Novo Progresso nesta semana,

Leia matéria;

Ação conjunta entre a Polícia Militar e o Gefron intercepta avião com 65 kg de ouro

Um avião carregado com 65 kg de ouro em barra foi interceptado pela Polícia Militar no aeroporto de Água Boa (741 km de Cuiabá). Três pessoas foram presas, sendo o piloto Luiz Carlos Kerdy de Moraes, 54, o co-piloto Vitor Hugo Pereira Alves, 22, e o segurança Edson Joventino da Rocha, de 46 anos, que portava uma pistola Glock calibre 380. A apreensão ocorreu durante operação conjunta do 1º Comando Regional da PM de Água Boa com o Gefron.

O ouro e os três detidos foram encaminhados para Polícia Federal (PF), de Barra do Garças ( a 500 km da Capital) por se tratar de um crime de usurpação de bens da União, segundo informou o tenente-coronel Gyancarlo, que estava à frente da operação, em entrevista ao .

“Como eles estavam transportando 20 kg de ouro sem nota, os encaminhamos para a Polícia Federal em Barra do Garças, onde foram presos e lavrado o flagrante. O avião havia saído com a carga do Estado do Pará e iria até a cidade de Osasco (SP)”, explicou.

Ainda conforme o coronel, a abordagem aconteceu quando a equipe do Comando Regional e do Gefron se depararam com a aeronave sendo abastecida no aeroporto de Água Boa.

Inicialmente, conforme o boletim de ocorrência os suspeitos alegaram estar carregando material para uma empresa, porém os militares ainda desconfiados realizaram buscas do interior da aeronave e localizaram malotes com ouro.

No entanto, foram encontradas inconsistências entre a quantidade de ouro na aeronave e o montante registrado em nota fiscal. Os policiais acabaram localizando o total de 65,96 kg do metal precioso, porém havia nota para apenas 45,63 quilos. Os suspeitos foram encaminhados a PF, sem algemas.

Fonte :Rdnews -Por Ivana Maranhão e Bárbara Sá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...