Avião que transportava deputado federal Hélio Leite sai da pista durante pouso

Parlamentar estava chegando ao município de Goianésia do Pará. Apesar do susto, ninguém se feriu

Foto: Whatsapp/Reprodução-Um problema durante o pouso de um avião monomotor assustou o deputado federal Hélio Leite e seus assessores na tarde desta quarta-feira (10), em Goianésia do Pará, no sudeste paraense. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em nota oficial divulgada à imprensa, a equipe do deputado informa que por volta das 14h da tarde, a aeronave que transportava Hélio Leite (DEM/PA) e os assessores Eduardo Júnior e Leonice Leal teve complicações na aterrissagem, resultando em uma derrapagem e na saída da pista. O parlamentar vinha o município de Tailândia, onde tinha participado de um evento com a presença de autoridades locais.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal falou sobre o acidente e tranquilizou os eleitores. “Não sofri nenhum dano físico”, disse o parlamentar. Ele aproveitou para agradecer “as orações, o carinho e amor de todos que estavam preocupados”.

O deputado está no município de Parauapebas, indo para Curionópolis, cumprindo com sua agenda normalmente, visitando 15 municípios do sul e sudeste paraense. Por: Portal ORM



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

