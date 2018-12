Avião que transportava indígenas desaparece no extremo norte do Pará

Avião desaparecido é um modelo PT-RDZ, embraer Minuano, semelhante ao da imagem (Foto: Divulgação)

Oito pessoas estão desaparecidas após um avião de pequeno porte perder o contato com a base 25 minutos depois de ter decolado no extremo norte do Pará. O fato ocorreu na segunda-feira (3).

O piloto teria comunicado que estava com problemas e precisava fazer um pouso de emergência, após isso não se teve mais notícias.

Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), os passageiros eram o motorista que do órgão e sete indígenas, que saíram do município de Laranjal do Jari, no Amapá, em direção ao Parque do Tumucumaque, já no Pará.

Uma porção da parte indígena do Parque do Tumucumaque está localizada entre os dois estados.

A expectativa da Funai é que o piloto tenha conseguido pousar o avião, tendo em vista quantidade de terras de garimpo nas proximidades.

Até a publicação da reportagem não havia informações sobre a localização das pessoas ou da aeronave. O DOL busca mais informações com a Fundação Nacional do Índio.

