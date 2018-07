Avião retorna para Belém após suspeita de fogo a bordo

Passageiros levaram um susto nesta terça-feira (10) após suspeita de fumaça a bordo. (Foto: Divulgação/Infraero) – Um avião da Azul com destino para Fortaleza precisou retornar para Belém nesta terça-feira (10) após suspeita de fumaça a bordo.

A aeronave decolou por volta das 6h55 do Aeroporto Internacional Val-de-Cans, mas declarou emergência para a torre de controle às 7h06. O avião retornou para a capital paraense e os passageiros desembarcaram do voo às 7h54.

Em nota, a Azul informou que o voo 5119, que partiu de Belém para Fortaleza na manhã de hoje, retornou ao aeroporto de destino por conta de um problema técnico. A aeronave pousou com segurança na capital paraense e passa por manutenção.

Ainda segundo a Azul, o voo foi cancelado e os clientes estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O DOL entrou em contato com a Infraero e aguarda um posicionamento.

