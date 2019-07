Avião roubado por grupo que fez família refém por 9h em RO é encontrado na Bolívia

Aeronave foi achada totalmente destruída, segundo esposa do dono. Polícia acredita que avião caiu no país vizinho por falta de combustível; suspeitos seguem foragidos.

A aeronave particular roubada na madrugada do último domingo (28) por um grupo de assaltantes armados em uma chácara, na Zona Rural de Vilhena (RO), região do Cone Sul, foi encontrada nesta segunda-feira (29) em terras bolivianas. O fato foi confirmado pela Polícia Civil e pela esposa do dono do avião.

Ao G1, a companheira do proprietário contou que a aeronave foi achada totalmente destruída na Bolívia, próxima a região de fronteira com Rondônia.

A possível causa da queda, segundo as investigações, foi a falta de combustível. O dono da aeronave, segundo a mulher, esteve desde o domingo em Vilhena para obter atualização do caso. Até o memento, nenhum dos criminosos foi localizado ou preso.

A aeronave estava desaparecida desde a madrugada de domingo, quando os assaltantes invadiram a propriedade, mantiveram uma família refém durante nove horas e fugiram do local roubando apenas o avião.

Segundo o boletim de ocorrência, ninguém da família vítima dos criminosos – o dono da chácara, a mulher e a filha – ficou ferido.

Entenda o caso

Conforme o dono da chácara, tudo começou por volta das 20h do último sábado (27), quando quatro suspeitos encapuzados e armados com pistolas e revólveres chegaram no local de carro e invadiram o local.

O homem detalhou à polícia que os suspeitos entraram no local falando que queriam o avião, enquanto ele, a esposa e a filha ficaram em poder dos criminosos até às 5h do dia seguinte.

Nenhum outro objeto da residência foi roubado, além da aeronave. A Polícia Civil continua investigando o caso.

