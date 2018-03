Avião sem permissão para voar cai em Tailândia, no nordeste do Pará

Acidente aconteceu quando aeronave jogava adubo em fazenda na zona rural

(Foto Reprodução Portal Tailândia)- Um pequeno avião, de modelo Cessna 188, caiu ontem (28), no município de Tailândia, no nordeste paraense. Na queda, a aeronave, identificada como agrícola, se chocou com fios de alta tensão do linhão da Eletronorte. Somente o piloto estava a bordo e sobreviveu.

O acidente aconteceu por volta das 10h, entre as vicinais do Parola e Santa Maria. O piloto foi identificado como Ademar Coller, que foi socorrido por populares, e levado por equipes de resgate, entre elas um aeromédico UTI de Tailândia.

Informações repassadas pela prefeitura mostram que o acidente aconteceu quando a aeronave despejava adubo sobre uma plantação e estava à serviço da empresa Agroexport

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o certificado de aeronavegabilidade da aeronave está suspenso, pois a certificação de Inspeção Anual de Manutenção está vencida desde agosto de 2017.

O caso será investigado pelo Serviço Regional de Investigação (Seripa I), que ainda não informou maiores detalhes sobre o acidente.

