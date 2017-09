Avião tem pane elétrica e piloto faz pouso de ‘barriga’ em pista de aeroporto em MT

Após a manobra, o avião foi retirado da pista e encaminhada para o hangar do aeroporto. Além do piloto, outro tripulante estava na aeronave. Ninguém ficou ferido.

O piloto, que é proprietário do avião, Luiz Alberto Esteves Scalope, comunicou a torre de controle sobre a existência do problema e realizou o pouso de ‘barriga’. Segundo os bombeiros, a aeronave tinha cerca de 270 litros de combustível, mas não apresentou princípio de incêndio.

A manobra, segundo os bombeiros, foi realizada sem a utilização do trem de pouco por causa da pane elétrica. A aeronave havia decolado do aeroporto e tinha como destino o município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Um avião monomotor fez um pouso forçado no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, na região, metropolitana de Cuiabá, nesta quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a decolagem o piloto da aeronave informou uma pane elétrica, solicitando um pouso de emergência. Não houve registro de feridos.

