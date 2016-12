Aviões com corpos das vítimas pousam em Chapecó

Foto Fornecido por New adVentures, Lda.- O primeiro avião com os corpos das vítimas da tragédia da Chapecoense pousou em Chapecó por volta das 9h30 da manhã deste sábado (3). Já a segunda aeronave chegou na cidade catarinense as 9h43. Os dois aviões são Hercules C-130, da FAB.

Ainda no aeroporto haverá uma homenagem fúnebre com a participação do presidente Michel Temer. De lá, os corpos seguem para a Arena Condá, onde acontecerá um velório coletivo com a presença da torcida da Chapecoense.

Esporte ao Minuto

