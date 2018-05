Aviões usados por Maiara e Maraisa e Amado Batista são interditados pela Anac

Produção dos artistas, responsáveis pelo contrato do táxi-aéreo, também foram notificados pela Agência.

Os aviões usados pela dupla Maiara e Maraisa e pelo cantor Amado Batista foram interditados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo informou ao G1 a assessoria de imprensa da Agência, a interdição ocorreu por indícios de táxi-aéreo clandestino, “tendo em vista que são aeronaves privadas de terceiros e que estão sendo utilizadas mediante remuneração”.

“Em relação à aeronave utilizada pelo cantor Amado Batista, no último sábado (12), já há reincidência na prática do transporte irregular por parte dos proprietários e operadores da aeronave em outro caso”, informou a Anac, que ainda completou: “Podemos informar que a produção das cantoras já foi notificada pela Agência em 2017 e neste ano”.

Segundo informações da Agência, as interdições são feitas por meio eletrônico. As aeronaves, então, sofrem suspensão da matrícula, ficando impossibilitadas de voarem até que seus proprietários e verdadeiros operadores esclareçam os fatos.

“Os pilotos envolvidos nas operações também tiveram as licenças para pilotar suspensas a fim de colaborarem com as investigações da Agência”.

“Os contratantes, nesse caso específico a produção dos cantores, também são notificados pela Agência com o objetivo de serem alertados sobre o risco de contratarem um serviço irregular”.

“Além disso a Anac sempre solicita que os mesmos colaborem com as investigações, sem qualquer ônus, pois muitas vezes os contratantes não sabem que o serviço se trata de táxi-aéreo irregular”, informou a Agência.

Os dois casos estão sendo apurados por meio de processo administrativo. “Como estão em andamento, não podemos fornecer muitos detalhes sobre as operações”.

Procurada, a assessoria de Maiara e Maraisa informou que a aeronave não é da dupla e que aguarda uma posição do departamento jurídico para se manifestar. Já a assessoria de Amado Batista não retornou o contato do G1 até o fechamento desta matéria.

Histórico no ar

Em outubro de 2017, o jatinho que transportava a dupla sertaneja Maiara e Maraisa saiu da pista após um pneu da aeronave estourar, no Aeroporto de Maringá, no norte do Paraná. Na ocasião, ninguém ficou ferido no incidente, e elas já seguiram viagem em outro avião.

“Não tomamos um susto tão grande, porque foi na decolagem. Não tinha atingido velocidade ainda. O piloto percebeu muito rápido e segurou para a velocidade não aumentar. Só sentimos o tranco de sair da pista mesmo, mas nem saímos da cadeira. Estávamos todos de cinto de segurança. Não teve impacto grande, quase nem percebemos”, afirmou Maiara após o incidente.

Em 2012, um avião que transportava músicos da banda de Amado Batista realizou um pouso forçado na pista da BA-262, que fica perto da cidade de Aracatu, na região do sudoeste da Bahia. Onze pessoas que estavam dentro da aeronave – dez integrantes da banda e um piloto – não sofreram ferimentos, segundo a produção. O cantor não estava no voo.

O cantor Amado Batista, que grava DVD em comemoração aos 40 anos de carreira em show em Brasília (Foto: Assessoria/Divulgação)

Fonte: G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...