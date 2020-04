Avó deixa celular gravando e flagra namorado estuprando a neta

(Imagem ilustrativa) – Um homem de 41 anos foi preso nessa segunda-feira (27), após ser flagrado pela companheira, 44 anos, abusando sexualmente da neta dela, de 5 anos. O abuso teria acontecido na casa da avó da vítima, no Bairro Jardim União, em Cuiabá, no último sábado (25).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a avó e o suspeito possuem um relacionamento há pouco mais de um ano, mas, recentemente, ela começou a desconfiar que ele estava lhe traindo.

A desconfiança da avó surgiu quando ela encontrou no celular do companheiro alguns vídeos que insinuavam que ele havia mantido relação sexual com uma sobrinha dele de 18 anos, que sofre de problemas mentais.

Ainda desconfiada de possíveis ações erradas do companheiro, no sábado (25), a mulher resolveu filmá-lo longe de sua presença para ver como ele agia quando estava sozinho. Ela deixou o celular em um quarto da casa e, quando o suspeito pediu que ela fosse comprar um refrigerante, ele ficou sozinho com as duas netas dela.

Ao retornar para casa, ela pegou o celular, verificou o vídeo gravado e constatou que o companheiro havia estuprado a neta dela, de apenas cinco anos.

Prisão

Nessa segunda-feira (27), ela procurou a polícia e o denunciou. Uma equipe militar foi até o trabalho dele, no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá, o prendeu e o encaminhou para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a criança junto à mãe. Segundo a avó, o suspeito ainda a ameaçou de morte. Ela revela que está com medo por tê-lo visto com uma arma recentemente.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e ameaça.

Com informações de Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...