Avô é detido após ser flagrado em vídeo abusando da neta de 7 anos, em Monte Alegre

Um idoso de 82 anos acabou detido depois de denúncias de abuso sexual praticado contra a neta de 7 anos em Monte Alegre, no oeste do Pará. A polícia teve acesso a um vídeo que mostra o suspeito na frente de casa, tocando nas partes íntimas da menina.

