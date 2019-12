Avô é flagrado amarrando e estuprando a neta de 12 anos

O crime foi flagrado pela mãe da adolescente. | (Reprodução/Arquivo pessoal)

Um idoso de 59 anos foi preso em flagrante no município de Lagarto, em Sergipe, ele é suspeito de estuprar a própria neta, uma adolescente de 12 anos. O crime foi flagrado pela mãe da menina que é filha do acusado.

De acordo com a imprensa local, a garota estava com os pés e mãos amarradas em uma cadeira de balanço no momento do crime e a mãe precisou lutar com o suspeito para libertar a filha.

Em depoimento á polícia, a vítima contou que já tinha sido abusada outras vezes e que sofria ameaças por parte do avô para não revelar a situação. Ela contou ainda que sempre que o avô ia cometer o crime, a amarrava.

As autoridades informaram que o acusado permanece preso e vai responder por estupro de vulnerável.

