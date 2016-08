Avô mantinha neta de 13 anos como esposa

Otacílio Palmeira Terto, de 57 anos, foi preso pela polícia após estuprar a neta de 13 anos e mantê-la como esposa em uma residência em Craíbas, Agreste de Alagoas. As informações são do R7.

Familiares da menor, hoje com 14 anos, contaram em depoimento, que a menina passou a ser tratada de maneira diferente pelo avô após sua primeira menstruação.

Já a mãe da vítima afirmou ter conhecimento dos abusos sexuais, porém relatou ter medo de denunciar para não perder os privilégios proporcionados pelo pai, como motocicleta, notebook, roupas e internet exclusiva no quarto.

A situação piorou depois que mãe e filha brigaram e a menina decidiu sair de casa para morar com avô em uma casa vizinha.

Ouvidos na delegacia, avô e neta negaram a ocorrência do crime, porém exame de corpo de delito confirmou a prática da conjunção carnal.

Em entrevista, o delegado Gustavo Xavier, responsável pelo caso, confirmou o crime de estupro. O delegado explicou ainda, que o avô “presenteia a vítima e a influencia para se manter ao seu lado”.

(Com informações do R7)

