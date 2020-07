Avós do “novo normal”: quase 100% dos idosos conectados na rede da TIM está no Facebook e WhatsApp

Nova análise da TIM mostra que 98% dos clientes da base acima de 60 anos que utilizam a internet estão conectados nas redes sociais;

A terceira idade também já tem quase um milhão de inscritos no Tik Tok.

A geração 6.0 está cada vez mais conectada. Levantamento realizado pela TIM mostra que 98% dos seus clientes com mais de 60 anos e que utilizam a rede de dados da operadora estão inscritos nas redes sociais. O Facebook segue na liderança por mais um ano, com quase 100% de aderência, assim como WhatsApp. Outros apps que também aparecem na lista dos queridinhos são o Youtube (95%) e o Instagram (87%).

Os aplicativos e sites de banco foram os serviços com maior aumento de popularidade em um ano: 55% dos idosos da base da operadora já aderiram ao internet banking, aumento de 12 pontos percentuais em relação ao ano passado. O indicador reforça a conveniência desse tipo de solução, que ganha confiança entre a terceira idade e segue sendo essencial durante o cenário de pandemia e isolamento social.

O consumo de conteúdo no formato audiovisual também virou tendência para o público mais sênior. Quase um milhão de usuários da TIM com mais de 60 anos já utiliza o Tik Tok. O aplicativo, que ganhou popularidade recentemente, permite capturar, criar e compartilhar vídeos curtos, em sua maioria relacionados à dança, música e entretenimento no geral.

A pesquisa ainda mostra onde estão os idosos mais conectados do País. Os “vovôs” e “vovós” do Rio de Janeiro e da capital paulista são os maiores fãs da internet: 81% da base 60+ da TIM nessas regiões utiliza o serviço de dados. A análise reforça ainda, em mais um ano, que as mulheres são as campeãs no uso da internet: 72% utilizam dados (aumento de sete pontos percentuais), contra 70% dos homens (aumento de oito pontos percentuais).

“Conselhos de vó” nas redes sociais da TIM

A TIM vai realizar um especial de perguntas em respostas em seu Instagram com as Avós da Razão, canal de sucesso no YouTube comandado três senhoras que opinam sobre diversos temas com humor e irreverência.

A partir de interações nos Stories realizadas no perfil @timbrasil ao longo da semana, Helena Wiechmann, de 91 anos, Gilda Bandeira de Mello, de 78, e Sonia Bonetti, de 84 farão um vídeo respondendo a alguns dos questionamentos dos seguidores, no estilo “conselho de vó”. Elas representam justamente o que mostra o levantamento realizado pela operadora: com comentários divertidos e irônicos, reforçam que estereótipo da “vovó que faz tricô” é ultrapassado, confirmando que a terceira idade também é conectada. O vídeo estará disponível no dia 26 de julho, data em que se comemora os Dia dos Avós. A ação foi desenvolvida pela HavasPlus.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

