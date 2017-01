Ayrton está com um pé no Papão

Lateral-direito Ayrton tem 31 anos e atuou pelo Figueirense no ano passado (Foto: Divulgação)

O Paysandu segue a procura de um lateral-direito, último jogador que falta para completar o seu elenco com vista à participação do time no Parazão e Copa Verde, competições do primeiro semestre da temporada. O presidente eleito Sérgio Serra adiantou que o clube negocia com três atletas e que um deles poderá ter o seu nome anunciado a qualquer momento.

Ayrton, de 31 anos, que atuou pelo Figueirense-SC, em 2016, seria um dos integrantes da lista bicolor e o mais próximo da Curuzu. A direção do Papão não confirma a informação. A contratação do lateral, que estaria sendo alinhavada entre a direção bicolor e o procurador do atleta, estaria praticamente concluída, dependendo apenas de detalhes burocráticos. O atleta, nascido na cidade de Piracicaba, onde passa férias, viria para o Papão com contrato de um ano, ficando, portanto, para as competições do segundo semestre, no caso, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

Ayrton conta com um currículo bastante vasto, tendo começado a carreira no Velo Clube-SP, de onde saiu para defender outras equipes, principalmente da região sul, entre elas Paraná-PR, Londrina-PR e Coritiba-PR. O defensor também vestiu as camisas do Avaí-SC, Bahia-BA e Atlético-GO. Caso venha mesmo para o Papão, como se observa, Ayrton atuará pela primeira vez no futebol do Norte.

“Estamos tratando dessa questão com muito cuidado, já que, assim como nas demais contratações já concretizadas, não podemos errar”, observou Serra, ressaltando que a sua gestão trabalhará dentro do limite de gasto com a folha de pagamento do elenco.

Técnico e grupo ainda estão se conhecendo

Para a maioria dos jogadores do Paysandu, trabalhar sob o comando do técnico Marcelo Chamusca é uma novidade. Com exceção do volante Wesley, que foi comandado pelo treinador, no ano passado, no Guarani-SP, os demais atletas trabalharão pela primeira vez com o novo comandante do Papão, o que não é nenhum empecilho para uma boa campanha do time, segundo eles.

“É uma novidade pra muita gente do grupo, mas isso não atrapalha em nada”, garante o atacante Alfredo. O jogador, que disputará posição de titular com Leandro Cearense, Bruno Veiga e Leandro Carvalho, jogadores com algum tempo de Curuzu, garante ser um atacante de muita movimentação dentro e fora da área.

“Não sou aquele tipo de atacante que joga enfiado, parado, lá dentro da área, esperando a bola chegar”, contou. “Vou buscar a bola para tentar chegar ao gol. É uma das minhas características”, garantiu.

