Azul: aumento de voos diários para 240; 66 cidades serão atendidas

Após divulgar os dados operacionais de maio, a Azul informou ao mercado que espera aumentar o número de voos diários em julho para 240 decolagens, comparado com 115 decolagens por dia em junho, em seu processo de retomada de atividades após a fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus.

As medidas fazem parte do seu processo de retomada de atividades após a fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus.(Foto:© Gianfranco Panda Beting/ Azul Linhas Aéreas)

