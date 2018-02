Azul Linhas Aéreas desmente boato sobre queda de avião com 80 passageiros no PA

(Foto Azul Linhas Aéreas) -A Azul Linhas Aéreas desmentiu um boato que está sendo fortemente disseminado em grupos de WhatsApp e Facebook desde a noite dessa terça-feira (21/02).

Segundo o boato, um avião da empresa, partindo de Belém a caminho de Cuiabá (MT), teria caído com 80 passageiros e explodido na região de São Félix do Xingu, no Estado do Pará.

“Informamos que nossas operações seguem normalmente, sem incidentes nesta quarta-feira (21) #FakeNews”, disse a empresa, no Twitter @azulinhasaereas.

Através de nota, o Governo do Estado do Pará também tranquilizou a população. Há rumores de que a queda teria sido de um avião de pequeno porte, com capacidade para até 6 pessoas, mas não foi confirmado pelas autoridades.

“O Governo do Estado, através dos órgãos ligados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informa que mantém contato permanente com a Aeronáutica acerca das informações que circulam nas redes sociais na noite desta quarta-feira (21), dando conta de um acidente envolvendo uma aeronave na região de São Félix do Xingu.

Até o momento, os órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro não receberam nenhuma notificação que possa confirmar o acidente. E, de acordo com as informações das equipes que fazem o monitoramento dos planos de voo nesse setor, não há nenhum registro de acidente envolvendo aeronave comercial ou de grande porte, conforme mensagens que circulam nas redes sociais.

O esforço da Aeronáutica neste momento é checar as informações na região sobre movimentações e planos de voo de aeronaves de pequeno porte e particulares. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estão de prontidão para o caso de necessidade de deslocamento para qualquer missão na região”.

Da Redação/Adecio Piran

