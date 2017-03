BACIA LEITEIRA – Instalação dos tanques nas propriedades dos produtores rurais

Comercou hoje no Distrito da Vila Izol (KM1000) , a instalação do primeiro tanque da bacia leiteira no Município de Novo progresso, o técnico de logística da Coopernova Welson Abadio de Souza e o técnico de instalação Vandoir Jacó Brandão. Os técnicos instalaram o primeiro tanque na propriedade do senhor Nivalci , proprietário da Chácara Júlia Vitória. Seu Nivalvi entrou para a historia como sendo o primeiro produtor a estar pronto para comercar a fornecer o leite para a Coopernova. Ele e um dos pioneiros produtores de leite do KM – 1000. Sendo o primeiro produtor rural da Vila Izol acreditar no Projeto da Bacia Leiteira apresentado pelo Secretário de Agricultura do Município de Novo Progresso Senhor João Borges.



Seu Nivalci no primeiro momento irá inicial a sua produção de leite com a estimativa de 200 litros dia, ele será responsável por inspira outros produtores da Vila Izol a entrarem no projeto da bacia leiteira.

Projeto este que desde do inicio sofreu e vem sofrendo desconfiança dos produtores rurais devido ao insucesso de outros laticínios que tentaram instalar no Município. Apesar da Instalação da loja da Coopernova em Novo Progresso, as pessoas continua desconfiada com o projeto da bacia leiteira, porém o medo será vencido pelo sucesso do projeto.

Os potenciais produtores de leite que no futuro próximo desejarem fazer parte deste grande projeto, são bem vindos a participar.

Local de Informações:SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

Procura o Secretário Senhor João Borges

Loja da Coopernova em Novo Progresso – Proximo ao posto jacarezinho

Procura o Gerente Senhor Werverson



Por Gilberto Alvarenga Diadia Progresso

