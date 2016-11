Bacia Leiteira – Um Novo Ciclo Econômico sendo Implantado no Município de Novo Progresso

O Secretário de Agricultura do Município de Novo Progresso Senhor João Borges, esteve na Capital do Estado ( Belém) acompanhado do Presidente da Coopernova Senhor Daniel Robson Silva e do Vice – Presidente Senhor Milton José Dalomolin.

O objetivo da sua ida em Belém foi para dialogar e solicitar apoio para a implantação da Bacia Leiteira e outros assuntos que são importante para o desenvolvimento econômico do Município de Novo Progresso.

João Borges e os Diretores da Coopernova estiveram reunido com o Vice Governador Zequinha Marinho, a onde foi apresentado ao Vice-Governador o Projeto de Implantação da Bacia Leiteira. O Vice Governador prontificou em apoiar o projeto, ele reconhece a importância da bacia leiteira para desenvolvimento da agricultura familiar e para o crescimento economia do município de Novo Progresso. Zequinha Marinho se comprometeu em apoiar a redução do ICMS para o leite a onde foi marcada uma reunião com a diretoria e a secretaria executiva da SEFA.

Foi feita a reunião com a Diretoria e a Secretaria Executiva da SEFA a onde foi apresentado as reivindicações da redução do ICMS para o Leite e também foi protocolado a solicitação.

João Borges ( Secretário de Agricultura ) e Daniel Robson ( Presidente da Coopernova ) estiverem reunido com o Hildegardo Nunes ( Secretario de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca). Solicitando apoio para a redução do ICMS para o leite e o Senhor Joao Borges solicitou também junto ao Secretário Hildegardo : sementes para ser entregue aos produtores rurais e também apoio para aquisição de uma nova patrulha mecanizada para a Secretaria de Agricultura do município de Novo Progresso.

João Borges e Daniel fizeram uma visita na Assembleia Legislativa do Estado a onde se reuniram com o Deputado Estadual Eraldo Pimenta, solicitando informação da emenda parlamentar de 100.000,00 ( Cem Mil Reais ) feita pelo Deputado para aquisição de tanques resfriadores para a bacia leiteira. Solicitará apoio do Deputado tanto para a liberação da emenda parlamentar como para a redução do ICMS sobre o leite.

O Secretario João Borges esteve também reunido com o Diretor Sergio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, solicitando apoio para a implantação da Bacia Leiteira no município, já que esta Secretária e responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado.

Esta foi uma viajem muita proveitosa para o desenvolvimento da agricultura do Município de Novo Progresso que em breve irá refletir na geração de emprego e renda tanto no setor rural como no urbano.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Por: Gilberto Alvarenga

