Baculejos da PM – sábado de rondas resulta em várias prisões em Novo Progresso

Neste sábado, dia 23/06, Keneth Duarte 18 anos, João Paulo 25 anos e o menor das iniciais J.C, foram presos com droga, celular possivelmente roubado e motocicleta também possivelmente roubada, os mesmos foram presos no Bairro Rui Pires de Lima, em operação da Polícia Militar…

No comando do Sargento Maduro, Cabo J.Lima e Cabo Reginaldo.

Outras operações serão feitas para combater a criminalidade na cidade.

Neste final de semana, foi feita também uma operação para inibir algumas situações que estão acontecendo em nossa cidade foi feito um policiamento à tarde se estendendo até às 21h, onde foram feitas várias revistas em bares e adjacências.

Nas referidas rondas policiais, foram presos esses elementos que não só consomem como vendem drogas ali as proximidades da Vila Brasil, bairro Rui Pires de Lima,um deles que estava com celular informou que o celular era de um amigo dele,fato que sabemos que é roubado devido já outras ocorrências envolvendo o mesmo,que também estava com uma moto sem documentos, que seguramente é furtada, eles foram apresentados na Polícia Civil para providências.

Por Édio Rosa

