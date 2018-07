Bahia bate Cerro e pode até perder que fica com vaga nas oitavas da Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Nelson Almeida/AFP/arquivo)-O Bahia iniciou a disputa da segunda fase da Copa Sul-Americana de maneira bem-sucedida na noite desta quarta-feira. No Estádio de Pituaçu, com uma formação alternativa, o time tricolor decidiu a partida durante o segundo tempo e ganhou por 2 a 0 do Cerro, do Uruguai.

Assim, o Bahia pode perder por até um gol de diferença para garantir presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta diante do Cerro está marcada para as 21h45 (de Brasília) do próximo dia 8 de agosto, no Estádio Luis Troccoli, em Montevidéu.

Antes de pensar no torneio continental, o Bahia retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. Às 2o hioras desta segunda-feira, na Fonte Nova, o time tricolor volta a campo para encarar o Atlético-MG, pela 16ª rodada. Com 16 pontos, a equipe ocupa o 14º lugar da tabela.

Com muitas faltas e cinco cartões amarelos distribuídos pelo árbitro peruano Michael Espinoza, as jogadas de ataque consistentes foram raras durante o primeiro tempo. Na melhor oportunidade da metade inicial, Nilton pegou a sobra após chute de Gilberto e bateu com perigo.

O Bahia finalmente conseguiu inaugurar o marcador no Estádio de Pituaçu aos sete minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio efetuada pelo meia Régis, o atacante Gilberto subiu sozinho e usou a cabeça para colocar o time da casa em vantagem.

A equipe tricolor aumentou sua vantagem no placar aos 28 minutos da etapa complementar. Após cruzamento de Marco Antônio, a bola desviou na mão de Torres e o árbitro Michael Espinoza marcou pênalti. Na cobrança, Régis ainda viu a bola tocar na trave antes de entrar.

