Bahia bate Vasco e pode perder por até dois gols para ir às quartas da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (assessoria/arquivo) – O Bahia iniciou a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil de maneira bem-sucedida na noite desta quarta-feira. No Estádio da Fonte Nova, o time tricolor não correu grandes riscos diante do Vasco e construiu uma vantagem significativa ao ganhar por 3 a 0.

O segundo e decisivo confronto está marcado para as 20 horas (de Brasília) do próximo dia 16 de julho, uma segunda-feira, no Estádio de São Januário. Mesmo em caso de derrota por dois de diferença, o Bahia garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Neste final de semana, os dois clubes têm compromissos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, novamente no Estádio da Fonte Nova, o Bahia recebe o São Paulo. Ao mesmo tempo, em São Januário, o Vasco encara o Vitória.

O Bahia inaugurou o marcador na Fonte Nova logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Em jogada individual, o lateral direito João Pedro passou por dois marcadores, cortou para o meio e chutou. Na sobra, da enrtada da área, Zé Rafael acertou o ângulo esquerdo do goleiro Martin Silva.

O time tricolor soube como aproveitar o momento favorável e ampliou a vantagem aos 24 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado direito, Vinícius levantou na área. Edigar Junio, totalmente livre, subiu e usou a cabeça para marcar o segundo do Bahia.

A equipe da casa manteve a superioridade sobre o Vasco durante a etapa complementar e marcou pela terceira vez aos quatro minutos. Zé Rafael aproveitou vacilo de Desábato, tomou a bola e cruzou da esquerda para Vinícius, que chutou colocado e viu a bola bater na trave antes de entrar.

Vulnerável no campo de defesa, o Vasco também teve dificuldades para criar. Na única chance de gol do time comandado por Zé Ricardo, já aos 44 minutos do segundo tempo, Kelvin pegou rebote de chute desferido por Paulão e carimbou o travessão do goleiro Douglas.

