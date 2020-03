Bahia confirma caso e Brasil passa a ter nove pessoas com covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Brasil também soma ao menos 636 casos suspeitos da doença. São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79) são os Estados com maior número desses registros.

Além da Bahia, há casos confirmados no Rio de Janeiro (1), no Espírito Santo (1) e em São Paulo (6), que verificou na quinta-feira os dois primeiros registros de transmissão local no país.

A Bahia confirmou nesta sexta-feira (6) o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Estado, informou a secretaria estadual da Saúde, elevando a 9 o total de casos registrados no Brasil.

