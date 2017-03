Bahia empata com Fla de Guanambi e termina rodada em 3º no Baiano

Fonte: Gazeta Esportiva – O Bahia perdeu a vice-colocação na tabela da primeira fase do Campeonato Baiano. Visitando o Flamengo de Guanambi neste domingo, pela 10ª rodada da competição, o Esquadrão de Aço não conseguiu desequilibrar e amargou empate em 0 a 0.

Com o resultado, o Tricolor de Salvador ficou com 18 pontos, na terceira posição, dois atrás do Fluminense de Feira de Santana que, também nesta tarde, venceu o Atlântico por 1 a 0. Já o Rubro-negro, mesmo com o ponto conquistado, não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e segue na 10ª posição, com apenas quatro.

Pela próxima rodada, o Bahia tem um clássico pela frente, contra o líder Vitória, no dia 9 de abril. No dia 2, o Fla visita o Vitória da Conquista.

O confronto deste domingo foi muito fraco tecnicamente e o torcedor que compareceu ao estádio 2 de julho teve uma experiência no mínimo tediosa. Entrando em campo com um time misto, o Bahia pouco criou, mas em contrapartida, não teve grandes problemas na defesa e saiu do gramado como entrou: com o 0 a 0 no placar. Nem a expulsão de Joadson, aos 41 minutos do segundo tempo, ajudou o Tricolor.

