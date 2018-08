Bahia empata no Uruguai e avança na Copa Sul-Americana

O Bahia não teve grandes dificuldades para confirmar sua classificação à terceira fase da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Cerro-URU por 2 a 0 em casa, na noite dessa quarta-feira o Esquadrão de Aço arrancou um empate por 1 a 1 no estádio Estádio Luis Tócolli, em Montevidéu.

Tudo ficou mais fácil depois que Zé Rafael abriu o placar, ainda aos 18 minutos da etapa inicial. O meia tricolor arriscou chute de fora da área e contou com o desvio na marcação para superar o goleiro Irrazabal.

Apesar do jogo tranquilo, inclusive com estádio praticamente vazio, Nilton conseguiu levar dois cartões amarelos e ser expulso aos 15 minutos do segundo tempo. O exagero do volante foi fatal. No minuto seguinte, Leandro Paiva empatou o jogo depois do Cerro tomar a bola no campo de defesa do Bahia.

Os mandantes até esboçaram uma pressão, buscaram a virada, ao menos para sair de campo com a vitória, já que a classificação era um sonho distante. Mas os brasileiros souberam administrar a vantagem até o apito final.

Agora, o Bahia aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Nacional-PAR. O time paraguaio saiu em vantagem no primeiro jogo ao vencer os cariocas por 2 a 1. Entretanto, o time comandado por Zé Ricardo decide a vaga em casa, dia 16.

