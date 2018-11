Bahia passa pelo Fluminense em casa e encaminha vaga na Sul-Americana

O Bahia venceu por 2 a 0 o Fluminense, nesta quinta-feira, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os baianos chegaram a 47 pontos e se consolidaram no meio da tabela de classificação, dentro do grupo que se classifica para a Copa Sul-Americana. Já os cariocas, com 42, continuam em má fase e ainda ameaçados pelo rebaixamento.

Após um primeiro tempo ruim, o Bahia decretou a vitória no início do segundo tempo. Zé Rafael e Edigar Junio marcaram os gols dos donos da casa. Na próxima rodada, o Bahia vai até Belo Horizonte para enfrentar o desesperado América-MG. No mesmo dia, o Fluminense terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio.

O Bahia começou a partida tentando pressionar o Fluminense, No entanto, quem teve a primeira boa chance foram os visitantes, aos dez minutos. Everaldo recebeu passe na área mandou para a rede. Só que o atacante estava em posição de impedimento. A resposta dos donos da casa veio em seguida. Edigar Junio ganhou de Gum no alto e cabeceou para grande defesa de Rodolfo. No rebote, Ramires chutou e parou no goleiro carioca.

O panorama do jogo seguia com o Bahia tendo o domínio da posse de bola, mas sem muito poder ofensivo. O Fluminense tentava avançar nos contra-ataques sem qualquer sucesso. Somente aos 23 minutos, os donos da casa voltaram a assustar em bola levantada na área para Gregore, só que o volante cabeceou errado, pela linha de fundo.

O Fluminense chegou a equilibrar o confronto. Com isso, a partida ficou concentrada entre as intermediárias. O Bahia só voltou a criar boa chance aos 40 minutos. Jadson errou na saída de bola e deu para Elton na entrada da área. O volante arriscou e viu Rodolfo fazer mais uma boa defesa. Assim, o jogo permaneceu igual até o intervalo.

Se o primeiro tempo não teve muita emoção, o Bahia tratou de dar alegria ao torcedor no segundo tempo. Aos seis minutos, após bate e rebate na área, a bola chegou em Edigar Junio. O atacante chutou para boa defesa de Rodolfo.

Os donos da casa seguiram pressionando e foram recompensado aos sete minutos. Após cruzamento na área, Zé Rafael se antecipou a Rodolfo e cabeceou para a rede.

O Fluminense sentiu o revés e acabou sendo castigado aos dez minutos. Paulo Ricardo recuou mal para Rodolfo. Edigar Junio chegar para dividir com o goleiro, que chutou em cima do atacante e viu a bola ir para a rede.

Mesmo com boa vantagem, o Bahia continuou melhor em campo e quase chegou ao terceiro aos 29 minutos. Após cruzamento na área, Zé Rafael cabeceou próximo ao gol carioca. O Fluminense parecia perdido e não conseguia criar qualquer lance de perigo no ataque.

Somente na parte final, os visitantes levaram perigo. Em boa troca de passes, Marcos Júnior chutou para boa defesa de Douglas. Depois, foi a vez de Everaldo que acertar o ângulo. No entanto, o Bahia tratou de administrar o resultado para garantir mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Felipe Oliveira/ECB)

