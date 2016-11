Bahia perde de virada para o Atlético-GO mas garante acesso à Série A

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Bahia perdeu para o Atlético-GO, por 2 a 1, fora de casa, na rodada derradeira da Série do Campeonato Brasileiro, mas garantiu o acesso e está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, após dois anos na segunda divisão. Júnior Viçosa e Jorginho fizeram para os campeões da competição, enquanto Edigar Junio fez para os baianos.

Com o resultado, o Bahia parou nos 63 pontos, mas terminou a competição em quarto lugar, graças à derrota do Náutico, que também disputava o acesso, para o Oeste. O Dragão, por sua vez, chegou aos 76, encerrando a ótima campanha que lhe rendeu o título da Segundona.

As equipes entram em férias e passam a pensar na próxima temporada. No primeiro semestre, disputam os estaduais, e depois voltam suas atenções à Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Bahia começou no ataque e, aos 2, Tiago aproveitou escanteio e cabeceou. A bola subiu muito e passou por cima do gol de Klever. Porém, a ansiedade do time de Guto Ferreira fazia o time errar muito, e as chances não se repetiram.

Sem oportunidades claras nos primeiros 30 minutos, a parte final da etapa inicial foi mais movimentada. Aos 35, os visitantes abriram o placar. Régis cruzou, a bola passou pela área e Edigar Junio, na segunda trave, empurrou para a rede, deixando o Bahia mais perto do acesso.

Aos 43, o Dragão teve a chance de igualar, em falta próxima à área, mas Gilsinho bateu por cima. Aos 48, o Atlético-GO chegou ao empate. Júnior Viçosa foi oportunista e estufou as redes: 1 a 1, placar que se manteve até o intervalo.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Hernane quase fez o segundo do Esquadrão de Aço, mas Klever parou o atacante com boa defesa. Depois disso, assim como nos primeiros 45 minutos, o jogo se tornou morno, com poucas emoções.

Na primeiro grande momento, aos 26, o Atlético-GO virou. Alison cabeceuou, Muriel deu rebote e, na sequência do lance, Jorginho deixou sua marca, colocando os donos da casa na frente.

Aos 33, Hernane quase igualou para o Bahia, mas Klever apareceu bem novamente, salvando o time de Marcelo Cabo. Nos minutos finais, os visitantes seguiram em busca do empate, mas não chegaram ao gol.

Renê Júnior, aos 41, finalizou para defesa do goleiro goiano. Mesmo em cima, o tento não veio, e a partida terminou com vitória dos campeões da Série B. Após o apito final, o Bahia apenas esperou o fim da derrota do Náutico para o Oeste, o que confirmou o acesso à elite do futebol nacional.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...