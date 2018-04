Bahia perde na Bolívia em estreia pela Copa Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Aizar Raldes/AFP) – O Bahia voltou a disputar a Copa Sul-Americana na noite dessa quarta-feira depois de três anos fora da competição, quando acabou eliminado pelo Sport Recife. E o reencontro com a competição da Conmebol não foi dos melhores.

No estádio Ramón Tahuichi Aguilera, o Esquadrão Tricolor acabou derrotado por 1 a 0 pelo Blooming, na Bolívia, e agora terá de correr atrás do prejuízo. A partida de volta está marcada para o dia 8 de maio, uma quinta-feira, na Fonte Nova, às 19h15 (horário de Brasília).

Campeão Estadual no último fim de semana, o Bahia acabou poupando a maioria de seus melhores jogadores para o início da partida. Mesmo assim, o time de Salvador não se intimidou fora de casa.

Em um primeiro tempo bastante equilibrado e truncado, o Bahia teve chances para sair na frente. Pecou na hora das finalizações. Brumado teve a melhor de todas as oportunidades, mas, cara a cara, chutou em cima do goleiro.

O castigo veio no segundo tempo, com apenas cinco minutos. Douglas até evitou gol de cabeça de Vaca, mas, não conseguiu impedir que o atacante aproveitasse o rebote e balançasse a rede.

Precisando do resultado, Guto Ferreira resolveu mandar a campo Zé Rafael, Edigar Junio e Flávio. Mas, não teve jeito. Os bolivianos se fecharam e seguraram a vitória até o apito final.

Com os titulares de volta, o Bahia volta as atenções para a estreia do time no Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para domingo, no Beira-Rio, contra o Internacional.

