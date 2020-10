Bahia vence e aumenta a sequência negativa do Vasco no Brasileiro

O Vasco segue em queda livre no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os cruzmaltinos foram derrotados por 3 a 0 pelo Bahia, em Salvador.

Com o resultado, os cariocas seguem com 18 pontos e já estão no meio da tabela de classificação da Série A. O Bahia, com 15, se afastou da zona de rebaixamento.

Os donos da casa se impuseram no primeiro tempo e decretaram a vitória com gols de Rossi, Gilberto e Clayson.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o clássico contra o Flamengo, no sábado, em São Januário. O Bahia viaja para o Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense, no domingo.

O jogo – O Bahia começou melhor, mas viu o Vasco também buscar o ataque nos primeiros minutos. No entanto, os donos da casa abriram o placar na primeira chance criada, aos nove minutos. Rossi aproveitou cruzamento, se antecipou a marcação e mandou para a rede.

O gol foi sentido pelo Vasco, que viu o Bahia dominar as ações na partida. Os donos da casa chegaram a assustar em lances de bola parada, mas pouco produzia na parte ofensiva. Só que aos 31 minutos, Ernando apareceu de surpresa, fez grande jogada e tocou para Gilberto mandar para a rede.

Enquanto o Vasco seguia inofensivo, o Bahia quase chegou ao terceiro aos 33 minutos. Em contra-ataque rápido, Rossi tocou para Juninho na área. Sozinho, o defensor mandou por cima do travessão.

Nos minutos finais, o panorama seguiu o mesmo. O Bahia aproveitou nova bobeada do Vasco para fazer mais um antes do intervalo. Aos 45 minutos, após lançamento na área, Yago Pikachu cortou no pé de Clayson, que mandou para o gol.

No segundo tempo, o Vasco voltou cheio de mudanças e assustou aos sete minutos. Carlinhos arriscou de longe e quase acertou o ângulo de Douglas. Depois, foi a vez de Fellipe Bastos quase marcar em chute de longa distância.

Quando mais o Vasco dominava o jogo, o volante Bruno Gomes recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com isso, os cruzmaltinos passaram a atuar com um a menos. A partir dai, o Bahia teve tranquilidade para administrar o resultado. O Vasco se preocupou mais em não levar mais gols e esperou somente o apito final.

