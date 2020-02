Bahia volta a vencer o Nacional-PAR e avança na Sul-Americana

O Bahia não teve dificuldade para confirmar sua classificação à segunda fase da Sul-Americana. Nesta quarta-feira, os comandados de Roger Machado venceram o Nacional-PAR por 3 a 1, depois de baterem os paraguaios por 3 a 0 no jogo de ida. Élber e Gilberto, duas vezes, marcaram para os brasileiros, enquanto Villagra fez para o Nacional.

Depois de carimbar a vaga na segunda fase, o Bahia agora aguarda a definição das equipes que avançam para essa etapa. Assim, a Conmebol realizará um sorteio para distribuir os confrontos da próxima fase.

O Bahia entrou ligado em campo e abriu o placar logo aos dois minutos da primeira etapa. Rossi fez grande lançamento nas costas da zaga para Élber, que tocou na saída do goleiro e marcou para o Esquadrão.

Aos 31 minutos, o árbitro marcou pênalti após o zagueiro do Nacional bloquear a bola com a mão dentro da área. Na cobrança, Gilberto bateu no meio do gol e deslocou o goleiro paraguaio. Ainda deu tempo do terceiro tento antes do intervalo: Juninho Capixaba lançou Rossi pela esquerda, que avançou e rolou para Gilberto empurrar para as redes.

Na volta para o segundo tempo, Lucas Fonseca cometeu pênalti ao tocar com a mão na bola dentro da área. Na cobrança, Villagra bateu por baixo de Anderson, que não conseguiu alcançar a bola.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)26/02/2020 20:36

