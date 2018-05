Bailarina do Faustão se casa com namorada sob bênção de pastor gay

Karina Barros, bailarina do Domingão do Faustão, casou-se com a esteticista de animais Camila Benfica em uma cerimônia comandada pelo pastor André Cally, no sábado (28/4). A dançarina de 20 anos havia feito o pedido durante um passeio romântico à Pedra Bonita, no Rio, em janeiro de 2017.

A festa também ocorreu no Rio de Janeiro. O pastor responsável pela união das noivas, gay e líder do MilC (Ministério Inclusivo Livres em Cristo), destinado a evangélicos homossexuais, festejou nas redes sociais. “Sou grato a Deus e muito feliz em poder celebrar mais uma união de amor, uma nova família que se constituiu, dessa vez as amadas Karina e Camila”, começou.

“Glória a Deus por esse amor, por essa dignidade que motiva muitos e muitos outros a serem felizes, sem reservas e paradigmas. Amo vocês!”

Fotos do casamento foram divulgadas com moderação pelas noivas, que prometeram compartilhar os momentos com os internautas futuramente. Porém, amigos e familiares das recém-casadas deixaram vazar algumas imagens. Em uma delas, as daminhas de honra surgem tampando os olhos na hora do beijo. O gesto foi apontado como forma de protesto contra a intolerância.

Assim como André Cally, a mãe de Karina Barros, Eliane, também celebrou o dia da filha: “Casamento das minhas princesas! Muito amor e felicidades sempre!”, escreveu ela no Instagram.

Fonte: Metropoles

(Fotos: Intagram)

