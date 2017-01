Bailarinas do Faustão passam férias juntas: ‘Somos conhecidas como a dupla sem fim’

Durante viagem, Gabrielle Cardoso e Tainá Grando encontraram Thaynara OG e seguiram dica da webcelebridade

Gabrielle Cardoso e Tainá Grando já passam o ano inteiro juntas. E quando conseguem uma folguinha, o que elas fazem? Isso mesmo, viajam juntas. Colegas de Balé do Faustão, as gatas contam que são mais que simples companheiras de trabalho. “A gente não é só colega de trabalho, a gente é amiga real”, garantiu Gabe.



O destino escolhido para a última aventura da dupla foi o Maranhão. Na capital, São Luís, elas encontraram uma das personalidades locais, a webcelebridade Thaynara OG. “Foi até engraçado porque quando a gente começou a postar nas redes sociais que iria para lá, muitos fãs disseram que a gente tinha que encontrar com ela”, contou Tainá.



“A gente encontrou com ela por acaso no hotel”, disse Gabe. “Ela é uma fofa! Falou para aproveitarmos a cidade, que é linda, e para visitarmos os Lençóis Maranhenses. E nós já íamos para lá no dia seguinte!”



Antes do Maranhão, Gabrielle e Tainá visitaram Maceió, onde passaram o Réveillon. Ou seja, neste começo de ano, difícil mesmo só a hora de se despedir desses paraísos. Ainda mais para as duas, que são conhecidas como “dupla sem fim”.



“A gente sempre sai para curtir as festas e somos as últimas a ir embora”, explicou Gabe. “Com viagem é a mesma coisa, a gente quer aproveitar até o fim! Aí as meninas do Balé chamam a gente de ‘dupla sem fim’.

