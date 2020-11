Baixo Amazonas permanece com risco médio para Covid-19 após atualização de bandeiramento no Pará

( Foto: Reprodução Getty Images via BBC)

Região está classificada com bandeira laranja. Decreto com novas atualizações, medidas e flexibilizações foi publicado nesta quarta-feira (16).

Os 14 municípios que compõem a região do Baixo Amazonas continuam com nível de contágio classificado como médio, permanecendo com bandeira laranja. O Governo do Pará publicou, por meio de decreto, a atualização do bandeiramento nesta quarta-feira (18).

O bandeiramento leva em consideração a capacidade hospitalar controlada e pela evolução em fase decrescente de contaminação pela Covid-19. Ou seja, a região, desde a última atualização, não conseguiu diminuir a propagação do novo coronavírus.

Fazem parte do Baixo Amazonas: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa.

O bandeiramento para as regiões iniciou ainda em agosto e é usado como métrica para tomada de decisões, como afrouxamento ou endurecimento de medidas, mas cabe as prefeituras as determinações a serem seguidas.

A Procuradoria-geral do Estado (PGE) continua avaliando, periodicamente, o cenário epidemiológico no Pará, levando em consideração a realidade de cada uma das oito regiões de regulação do Estado.

