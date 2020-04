Balança comercial tem superávit de US$ 4,713 bi em março

(FotoReprodução) – Saldo do mês ficou acima do registrado em fevereiro, quando o resultado foi positivo em US$ 4,296 bilhões

Com queda nas exportações e nas importações, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 4,713 bilhões em março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O dado veio praticamente igual ao teto das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, de US$ 4,700 bilhões. O piso era de US$ 3,30 bilhões, com mediana de US$ 4,70 bilhões.

O saldo de março ficou acima do registrado no mesmo mês do ano passado, quando o resultado foi positivo em US$ 4,296 bilhões. No mês passado, as exportações somaram US$ 19,239 bilhões, uma queda de 4,7% ante março de 2019. Já as importações chegaram a US$ 14,525 bilhões, uma queda de 4,5% na mesma comparação.

Na quarta semana de março (23 a 29), o saldo comercial foi de superávit de US$ 1,308 bilhão. Na quinta (30 e 31), foi positivo em US$ 801 milhões

