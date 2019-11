Balanço do Inep aponta que Enem 2019 teve maior índice de presença

Foram dois dias de avaliações, cada prova com 90 questões de múltipla escolha

Dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apontaram que o maior percentual de presentes na história – 72,9%, – ocorreu ontem, 10 de novembro, segundo dia de exame.

Este domingo superou a edição de 2015, quando 72,67% fizeram as provas. No total, compareceram 3,7 milhões dos 5,1 milhões de inscritos para o segundo dia de avaliação. Na semana passada, 3 de novembro, quando ocorreu o primeiro dia de exame, o índice de presentes ficou em 76,9%. Até então, o melhor resultado havia sido em 2018 – 75,24%. Confira o balanço completo.

Sobre a prova

Cada prova com 90 questões de múltipla escolha, foram dois dias de avaliações. No primeiro, foram 45 sobre linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 sobre ciências humanas e suas tecnologias, além da redação sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. No segundo dia de exame, foram 45 sobre ciências da natureza e 45 sobre matemática. Juntando os dois dias, foram dez horas e meia de prova. O Inep vai disponibilizar o gabarito do Enem na quarta-feira, 13 de novembro.

*matéria produzida com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

