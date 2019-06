Baleado em Novo Progresso morre no Hospital de Sinop no Mato Grosso

Foi registrada na tarde desta sexta-feira(07) a morte de Fernando Taveira , de 27 anos, que foi baleado na Rua do Cachimbo no bairro jardim Planalto, nesta manhã, por volta das 09h20mn..

Fernando recebeu três tiros , somente um atingiu a cabeça, ele foi internado no Hospital Municipal em Novo Progresso onde recebeu os primeiros socorros, e foi transferido as presas de avião para Hospital Santo Antonio em Sinop (MT), ele chegou com vida mas não resistiu a cirurgias onde veio óbito.

Fernando trabalhava na compra de ouro Progresso Metais, como fundidor de metal, ele foi interceptado na rua , testemunhas ouviram três disparos, somente um atingiu a vitima na cabeça.

A policia investiga ação rápida do atirador, câmeras de segurança das proximidades podem ajudar desvendar o crime.

