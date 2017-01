Baleia de 40 toneladas e 13 metros encalha no RS

Animal era um macho da espécie de Bryde e tinha cerca de sete anos

Uma baleia de 40 toneladas e 13 metros de comprimento encalhou, já sem vida, em Imbé, no Rio Grande do Sul. O animal era um macho da espécie de Bryde e cerca de 7 anos, de acordo com especilistas.

Segundo informações do portal Terra, o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul auxiliou a Patrulha Ambiental da Brigada Militar na investigação do encalhe

Ainda segundo o Ceclimar, pelo menos uma baleia Bryde morre no Rio Grande do Sul por ano, seja por causas naturais, colisão em barcos ou por ficarem presas em redes de pesca.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...