Baleia é encontrada encalhada em município paraense

Uma baleia foi encontrada encalhada por moradores do distrito de Boa Vista, no município de Quatitpuru, município litorâneo no nordeste paraense, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 28. :

O animal está machucado e não consegue se locomover. Pescadores e moradores do entorno tentam, sem sucesso, resgatá-lo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foi acionado pela população, mas até o momento não há equipe no local para auxiliar no resgate do animal. Pesquisadores do Grupo de estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia do Museu Paraense Emílio Goeldi (Gemam-MPEG) informaram que já estão se organizando para enviar equipe para conduzir o resgate, mas a previsão é de que os profissionais cheguem ao local somente no começo da manhã de terça-feira, 29.

A pesquisadora e membro do Gemam, Maura Elisabeth Moraes de Sousa, explicou que a situação do resgate é delicada por conta da região ser cercada por bancos de areia

