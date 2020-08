Balneário em Marabá tem tarde de sangue e carro incendiado

(Foto:Reprodução) – Pelo menos um homem saiu gravemente ferido, após ser esfaqueado por um outro, no final da tarde deste domingo (30/8), no balneário da Folha 6, na Nova Marabá, na margem esquerda do Rio Tocantins.

Mais, ainda: logo após a fuga do agressor, a pé, para rumo ignorado, o carro identificado como pertencente a ele, foi incendiado por populares, em retaliação.

Ambas as imagens chocaram os internautas, logo após viralizarem nas redes sociais. A primeira, a de um homem deitado ao chão totalmente ensanguentado, e à espera do socorro; e a segunda do veículo, um Ecosport, em chamas, à margem do rio.

Em um dos vídeos, a voz da pessoa que grava a ocorrência explica a situação: “O carro do cara que esfaqueou outro cara aqui no balneário na Folha 6 agora há pouco. Cinco horas aqui de domingo. Tocaram fogo no carro do cara”.

O Portal Correio de Carajás conversou com familiares da vítima, que foi socorrida para a emergência do Hospital Municipal, onde passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável. Segundo o padastro do rapaz esfaqueado, Lourimar Santos, a vítima do esfaqueamento é Eli Gabriel da Silva Souza, 21 anos de idade, residente na Folha 27.

Ele trabalha como ajudante de pedreiro para o próprio Lourimar, o qual informou que não estava no local do crime, mas que demais parentes disseram que Gabriel teria sido esfaqueado por um rapaz de nome Joseilson Moura Rodrigues, proprietário do veículo incendiado, o qual teria aplicado três facadas em seu algoz. “A mãe do Gabriel, Lenilze da Silva, está muito abalada. Passou mal quando soube do esfaqueamento do filho”, revelou o padastro.

O sargento Edinan, da Polícia Militar, que esteve no local, disse que o esfaqueamento seguido por incêndio do veículo ocorrera por volta de 16 horas, e de fato o nome repassado, no primeiro momento à PM, seria de Joseilson como autor das facadas contra Gabriel. A motivação, até o momento, continua sendo desconhecida. O registro do fato na delegacia, feito pela Polícia Militar, informa que o acusado reside na Folha 7, Quadra 31 Lote 6. Uma equipe da PM foi à residência dele e parentes disseram que Joseilson teria lá após o esfaqueamento, informou o que houve e evadiu-se, garantindo que se apresentaria na delegacia, posteriormente, com seu advogado.

Fonte: Correio de Carajás

