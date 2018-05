Balotelli pode reforçar o Borussia Dortmund

Jogador também vem sendo especulado na Roma e no Napoli

Vivendo uma boa fase no Nice, da França, o atacante Mario Balotelli poderá reforçar o Borussia Dortmund, da Alemanha, na próxima temporada, segundo informou nesta terça-feira (15) a imprensa italiana.

De acordo com informações da Mediaset Premium, caso o clube alemão contrate o atual técnico do Nice, Lucien Favre, o francês facilitaria a chegada de Balotelli no Borussia Dortmund.

A transferência do italiano seria sem custos algum ao time alemão, já que o contrato de Balotelli com o Nice termina no final de junho e o clube francês não deu indícios de uma possível renovação.

A Roma e o Napoli também acompanham de perto a situação do atacante de 27 anos.

Após passagens conturbadas pelo Liverpool e Milan, no futebol francês, Balotelli recuperou a boa fase. Desde 2016 no Nice, o atacante anotou 41 gols em 64 partidas pelo clube rubro negro.

Hoje, o atual técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, admitiu um possível retorno de Balotelli à Azzurra.

Por: ANSA

