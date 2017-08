Balsa de transporte de combustível explode em Abaetetuba

Duas pessoas realizavam o serviço quando ocorreu o acidente. Uma das vítimas foi arremessada para água e ainda não foi encontrada.

Uma balsa de transporte de combustível explodiu no final da manhã desta quinta-feira (10), no município de Abaetetuba, na região do Baixo Amazonas. A balsa estaria passando por uma manutenção do momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros duas pessoas realizavam o serviço quando ocorreu o acidente. Uma das vítimas foi arremessada para água e ainda não foi encontrada.

Na explosão destroços da balsa atingiram uma residência gerando um incêndio que rapidamente foi controlado pelos bombeiros. Outras três pessoas receberam atendimento no local. A causa da explosão e a situação das vítimas ainda estão sendo apuradas.

