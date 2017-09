Balsa e barco colidem no Rio Tocantins, nordeste do Pará

Três pessoas que estavam no pequeno barco foram resgatadas pelos tripulantes da balsa. Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) foi enviada ao local para apurar o caso. Será instaurado inquérito para apurar as causas, responsabilidades e circunstâncias do acidente.

Uma balsa e um barco de pequeno porte se colidiram no Rio Tocantins, próximo a Cametá, nordeste do Pará, neste sábado (9). O barco afundou em poucos minutos. Ninguém ficou ferido.

